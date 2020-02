A spasso con cinque grammi di eroina. In casa marijuana, arrestato

BRINDISI - I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato e posto ai domiciliari un 38enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato fermato a piedi in viale Caravaggio. A causa del forte stato di agitazione i carabinieri hanno proceduto alla sua perquisizione personale trovandolo in possesso di eroina, per complessivi grammi 5 che alla vista dei militari ha tentato di buttare.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire poco meno di 20 grammi di sostanza marijuana, suddivisa in due involucri, occultati sotto un cuscino nella propria camera da letto, nonché vario materiale per il confezionamento.