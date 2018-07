Specchiolla: sequestri e denunce in una spiaggia in concessione

SPECCHIOLLA – Sequestro delle opere ritenute abusive, e denuncia alla procura di Brindisi per le violazioni al Codice della navigazione riscontrate nel corso del sopralluogo. Nuovo intervento della Capitaneria di Porto nella marina di Specchiolla (Comune di Carovigno) dove i militari hanno effettuato il controllo di uno dei lidi in concessione, in questo caso sul versante sud-est della località costiera.

Si tratta di uno stabilimento balneare che opera da anni. I gestori – fa sapere la Capitaneria - avevano installato “opere abusive prive delle prescritte autorizzazioni su suolo del demanio marittimo in concessione, recintando e realizzando un’area attrezzata per dog beach, un’area adibita a campo di beach volley e pavimentando varie aree riservandole a posa ombrelloni con copertura rimovibile precaria, posa tavolini e sedie e un bancone mescita”.

“Per tali abusi, i responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria in violazioni degli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione, e 24 del Regolamento di Attuazione del Codice di Navigazione, mentre tutte le opere sopradescritte, prive di autorizzazione o concessione suppletiva, sono state sequestrate”. La capitaneria precisa che questi interventi puntano anche a ristabilire “un regime di equità a favore degli operatori del settore turistico che lavorano nel rispetto delle regole”.

La Capitaneria di Porto ricorda che per qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su 24, per l’intera settimana, il numero di centralino della Sala Operativa 0831-521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, va utilizzato il numero blu 1530.