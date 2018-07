Specchiolla: vasca reflui collegata al depuratore di Bufalaria

CAROVIGNO - Appena terminati i lavori di collegamento del sistema fognario di Specchiolla all'impianto di depurazione. Grazie alla stretta collaborazione tra Aqp e l'amministrazione comunale di Carovigno i lavori sono celermente giunti al termine con il definitivo allaccio della vasca raccolta reflui di Specchiolla al depuratore di Bufalaria.

"Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo in meno di un mese dall'insediamento della nuova amministrazione - afferma Massimo Lanzilotti, Sindaco di Carovigno - e di questo ringraziamo Aqp per la celerità nello svolgere tali lavori". "E' il primo passo verso la civiltà e il rispetto dell'ambiente", dichiara l'ingegnere Onofrio Palma - assessore all'ambiente ed ecologia - che si è occupato in prima persona della questione insieme ai dirigenti dell' AQP.

L'amministrazione tutta ringrazia per il solerte intervento il dirigente Aqp ingegnere Emilio Tarquinio e il Direttore Lavori geometra Saverio Suma. Dalle prossime settimane i lavori continueranno per finalizzare i collegamenti delle altre borgate marine carovignesi.