Vigili del fuoco impegnati per incendi a ridosso della zona industriale

BRINDISI – Vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ancora alle prese, prima dell’alba di oggi lunedì 13 luglio, con un incendio di rifiuti speciali, tra cui tubi per l’irrigazione, nei pressi dello svincolo per la zona industriale della superstrada 613. Il rogo – si presume non accidentale - stava sviluppando un fitto fumo nero che il maestrale spostava sulle carreggiate della statale per Lecce.

Ma la stessa squadra (erano le 4,45 circa) poco dopo si è dovuta spostare più verso l’interno, proprio tra la litoranea salentina - la provinciale 88 – il canale che alimenta il bacino idrico accanto allo stabilimento petrolchimico e il tracciato del nastro trasportatore Enel, per fermare un vasto incendio di canneto.

Si è trattato di un intervento difficile, proprio per la vicinanza del canale e della vasta estensione di canneto che caratterizza quell’area dell’invaso, ma i vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio, malgrado avessero contro anche il vento che spingeva le fiamme. Nella zona interessata dall’incendio, le cui cause sono da accertare, peraltro ci sono ancora coltivazioni, frutteti e oliveti.