Sport e disabilità, fondi per amministrazioni: "Opportunità da cogliere al volo"

SAN PIETRO VERNOTICO - Il Meetup "Cittadini in Movimento" di San Pietro Vernotico, oggi lunedì 15 ottobre, ha protocollato una nota in cui chiede all'amministrazione di prendere in seria considerazione due opportunità che la Regione Puglia mette a disposizione in materia di sport e disabilità.

La prima riguarda la possibilità di acquistare attrezzature tecnico sportive da parte di: enti locali, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di volontariato, parrocchie ed altri enti ecclesiastici. La Regione Puglia ha previsto: 200 mila euro in favore delle Amministrazioni pubbliche e 98 mila euro per i soggetti privati.

La seconda riguarda invece la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. Questa opportunità è riferita all'attrezzatura acquistata dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per questa iniziativa la Regione mette a disposizione 300 mila euro.

Vista la situazione delle strutture e delle attività sportive nella nostra cittadini, iniziative di questo tipo dovrebbero essere colte al volo sia dall'amministrazione che dalle associazioni. Per questo chiediamo all'amministrazione di attivarsi ma soprattutto di svolgere una funzione divulgativa attraverso i mezzi strumentali a disposizione, in modo che tutti ne possano essere a conoscenza al fine di cogliere questa opportunità.