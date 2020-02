Spaccio di cocaina a Catania: presunto pusher bloccato a Brindisi

BRINDISI – E’ stato rintracciato a Brindisi un cittadino senegalese, Baba Niang, sui cui capo gravava un’ordinanza di custodia cautelare, per una serie di episodi di spaccio di cocaina commessi a Catania fra il febbraio 2018 e il marzo 2019.

Da quanto emerso nel corso delle indagini condotte dalle autorità catanesi, lo straniero, in una circostanza, avrebbe minacciato con violenza un acquirente insolvente ed i suoi familiari, nonostante questi fossero del tutto ignari della situazione di tossicodipendenza in cui versava la vittima. Tali minacce, in particolare, si sono concretizzate nell’invio di numerosi messaggi, sia telefonici che telematici.

A seguito dell’emissione della misura cautelare, Niang è risultato irreperibile nella città di Catania. L’uomo infatti è stato fermato a Brindisi, dove è stato rintracciato al culmine di una mirata attività di polizia giudiziaria condotta dalla seconda sezione della Squadra Mobile, al comando del vicequestore Rita Sverdigliozzi.