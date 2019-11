Oltre 40 grammi di cocaina nascosti in cucina: arrestato un operaio

BRINDISI – Nascondeva in cucina, all’interno di un barattolo, oltre 40 grammi di cocaina. Un insospettabile operaio brindisino in cassa integrazione, il 42enne V.P., è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra mobile della questura di Brindisi al comando del vicequestore Rita Sverdigliozzi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una serie di controlli effettuati al rione Casale, gli agenti nel pomeriggio di ieri (martedì 19 novembre) hanno fermato e sottoposto a perquisizione un giovane già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga. L’esito del controllo è stato negativo. Ma insospettiti dai segnali di nervosismo manifestati dal ragazzo, i poliziotti hanno deciso di estendere il controllo anche all’interno dell’abitazione dal quale lo stesso era appena uscito. L’appartamento apparteneva, appunto, all’operaio 42enne, incensurato.

Le forze dell’ordine hanno ispezionato con cura l’immobile, fino a quando non si sono imbattuti in un barattolo di vetro che conteneva una bustina di plastica al cui interno c’erano 40 grammi di polvere bianca, risultata poi cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale da taglio. Il 42enne, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari.