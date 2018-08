Stalker nuovamente arrestato per evasione dai domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne del luogo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era detenuto nella sua abitazione dal dicembre 2017, perché indagato per atti persecutori commessi nei confronti della ex coniuge, e nel momento del controllo non è stato trovato in casa. Ai militari non è rimasto altro che appostarsi e attendere il rientro dell’uomo, il quale appena arrivato è stato dichiarato in arresto e riassegnato ai domiciliari su decisione del pm di turno.

L’uomo, come già detto, era stato colpito da misura cautelare a seguito del reato di atti persecutori commessi nei riguardi dell’ex moglie da cui era separato da oltre 10 anni. Preliminarmente,gli era stato irrogato da parte del questore “l’ammonimento” che non aveva sortito l’effetto sperato, infatti il 49enne era tornato nuovamente alla carica tentando Anche di entrare nell’appartamento della donna che, nella circostanza, esasperata si era rivolta ai carabinieri al fine di interrompere tale stillicidio.