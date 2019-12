Stalker alla ex: "Tu sei solo mia". Emesso divieto di avvicinamento

OSTUNI – Era diventato la sua ombra. Più volte l’aveva minacciata di morte. Adesso un ostunese di 40 anni non potrà né avvicinarsi entro il raggio di 300 metri né comunicare con la sua ex, da cui non accettava la separazione. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura brindisina, a seguito di indagini effettuate dallo stesso commissariato.

I fatti si sono svolti in una contrada compresa tra la Città Bianca e il comune di Martina Franca. Le indagini sono partite da una denuncia sporta dalla vittima. Da quanto appurato dagli inquirenti, le violenze, sia fisiche che psicologiche, si sono protratte per diverso tempo.

L’indagato infatti, ossessionato dalla malcapitata, assillava la malcapitata, mostrandosi talmente aggressivo da mettere in pericolo anche le persone che per caso si trovavano insieme a lei. Basti pensare che più volte la minacciava di morte, dicendole chiaramente che era solo sua.

“L’intervento della Polizia di Stato – si legge in una nota della questura di Brindisi - consente di porre l’attenzione sulla necessità di rivolgersi alle Istituzioni per assicurare alla giustizia gli autori di questi ome di altri generi di reati scongiurando femminicidi e amori malati”.