Stalker pedina e tenta di speronare la ex: provvidenziali i carabinieri

MESAGNE – Ha pedinato la sua ex convivente, tentando di speronarla con l’auto. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, non vi sono state gravi conseguenze per una donna di 33 anni che nella tarda serata di ieri (mercoledì 13 novembre), ha per l’ennesima volta subito la violenza di un uomo che la perseguita da giorni. Il presunto stalker è un mesagnese di 49 anni. I fatti si sono verificati in via San Donaci, nella periferia di Mesagne.

Intorno alle ore 23.30 la vittima ha contattato i carabinieri, riferendo che l’ex convivente, a bordo della sua auto, la stava pedinando e aveva anche tentato di affiancarla per buttarla fuori strada. I militari della locale stazione si sono recati immediatamente sul posto, raggiungendo le due auto. Quella condotta dal 49enne è stata bloccata.

Lo stesso circa venti giorni fa era già stato denunciato dalla malcapitata, che aveva riferito di aver subito maltrattamenti, percosse minacce, altri pedinamenti e atti di stalkeraggio. Adesso, come stabilito dal pm di turno del tribunale di Brindisi, l’uomo si trova presso la casa circondariale di Brindisi, con l’accusa di atti persecutori.

In questa circostanza la stazione dell'Arma di Mesagne, guidata dal comandante D'Oria, ha applicato alla lettera le procedure previste dal Codice Rosso, una legge introdotta per tutelare le donne vittime di episodi di stalking. Nonostante la caserma fosse ormai chiusa, infatti, i carabinieri, chiamati sul cellulare, si sono organizzati e sono subito usciti, rispondendo tempestivamente alla richiesta di aiuto.

In questi giorni, fra l'altro, la stazione di Mesagne è stata rinforzata con l'arrivo di tre nuovi militari e l'assegnazione di tre moto voluta dal generale Manzo, comandante della Legione carabinieri Puglia, nell'ottica di potenziamento dei reparti e della proiezione esterna, soprattuto nel centro storico. In questo modo potranno essere ancora più efficaci i servizi di controllo del territorio espletati in sinergia con la compagnia di San Vito dei Normanni diretta dal capitano Antonio Corvino.