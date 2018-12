Stalle sporche e piene di ragnatele: sospesa un'azienda zootecnica

OSTUNI – Il latte veniva raccolto in locali pieni di ragnatele, sporchi e con tracce di escrementi. Per questo è stata disposta l’immediata sospensione di un’azienda zootecnica situata nel Comune di Ostuni, contestualmente al sequestro cautelativo sanitario di sei bovini per un valore pari a 18.000 euro circa. Tali provvedimenti sono scaturiti da un’ispezione effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Taranto, congiuntamente al personale dell’Asl di Brindisi.

Gli investigatori hanno accertato che il proprietario allevava sei capi di bovini di razza meticcia, che erano privi di qualsiasi sistema di identificazione e di certificazione sanitaria. “Inoltre l’attività di raccolta di latte crudo e la relativa commercializzazione – si legge in un comunicato del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi - era espletata abusivamente in locali interessati da gravi carenze igienico sanitarie e strutturali”.

“In particolare è stata riscontrata la presenza di escrementi di piccoli animali, diffusa presenza di ragnatele, sporcizia ed unto non rimossi da tempo, l’assenza di sistema antintrusione di animali infestanti, nonché utilizzo di acqua priva di certificazione attestante la potabilità”. Il valore dell’infrastruttura ammonta a 200.000 euro.