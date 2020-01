Stipula contratto assicurativo falso, incassa 409 euro e sparisce

VILLA CASTELLI - Una 53enne di Napoli è stata denunciata dai carabinieri per truffa. Tramite un annuncio assicurativo pubblicato su un sito internet, mediante artifici e raggiri, si è appropriata di 409 euro, inviate dalla vittima tramite ricariche PostePay, facendo credere che le operazioni erano di accredito per la stipula del contratto assicurativo.

Le modalità della truffa

La vittima attraverso un sito di vendite on line ha trovato la pubblicità di una nota compagnia assicurativa che proponeva polizze a condizioni vantaggiose, ma il numero collegato apparteneva alla 53enne napoletana. La vittima ha compilato il contratto e solo dopo aver caricato la Posta Pay, su indicazione della truffatrice, si è resa conto che il contratto presentava anomalie. Ha subito contattato la compagnia assicurativa che spiegato di essere estranea ai fatti. Non c'era alcun colleganento tra la società e il numero di telefono fornito on line.