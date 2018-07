Stp, via alla selezione per l'assunzione di autisti

BRINDISI - Tempo di nuove assunzioni per la Società trasporti pubblici di Brindisi, alla ricerca di operatori di esercizio da inserire nella graduatoria a cui attingere per il completamento dell'organico: le domande devono essere presentate entro il prossimo 31 agosto (entro le ore 12).

La selezione

Il bando è stato pubblicato oggi, 18 luglio 2018, e segue l'arrico dei nuovi mezzi che rinnoveranno il parco aziendale del servizio extraurbano. Si procederà per titoli e per esami, per arrivare all'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, misto con impiego di 26 ore medie alla settimana, stando a quanto si legge nel testo che porta le firme del presidente, Rosario Almiento, e del direttore Maurizio Falcone.

"La Stp sta dando attuazione al piano industriale", dicono dalla sede della Stp. "Per questo ringraziamo tutte le maestranze aziendali, esprimendo al contempo soddisfazione nel vedere l’azienda di Trasporto Pubblico di Brindisi e provincia essere punto di riferimento della categoria con la capacità altresì di creare nuove opportunità di lavoro".

I requisiti

Per partecipare al bando è necessario essere in possesso di determinati requisiti: patente di guida categoria D o superiore; carta di qualificazione del conducente per trasporto persone in corso di validità e senza limitazioni del numero di passeggeri e/o km per la guida di veicoli in servizi di linea; licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore); diritto di cittadinanza; età compresa tra 21 e 45 anni (compresa ogni elevazione di legge); conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali, di applicazioni di pena ex-articolo 444 del codice di procedure penale e di procedimenti penali in corso. E ancora è necessario non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private. Infine, occorre idoneità fisica e psico-attitudinale richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni di conducente di autobus in servizio pubblico di linea ed essere esente da tossicodipendenze e dipendenze da alcol, con dichiarazione di impegno ad acquisire -ove non già posseduta–,a proprie cure e spese, certificazione di idoneità fisica e psicoattitudinale ai sensi della normativa specifica di settore e del Decreto del Ministero dei Trasporti n°88 del 23 Febbraio 1999, nonché di accettare senza condizione alcuna di essere sottoposto a controlli clinici per verificare l’assenza di tossicodipendenze e di dipendenze da alcol.

La versione integrale dell’avviso di Selezione, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, è pubblicata sul sito www.stpbrindisi.it ed è affissa all’albo della sede sociale e presso il PuntoSTP di Brindisi in via Cappellini 18.