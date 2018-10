Stp, integrazione dei collegamenti per il cimitero

BRINDISI - Integrazione dei servizi della Stp nei comuni di Brindisi, Francavilla Fontana ed Ostuni dal 31 ottobre sino al 2 novembre 2018.

BRINDISI

Da mercoledì 31 ottobre a venerdì 2 novembre 2018 nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 18:00 la Linea 26 e la Linea 8 effettueranno prolungamento sino al cimitero aggiungendosi a quelle che effettuano regolare transito.

FRANCAVILLA FONTANA

Mercoledì 31 ottobre e venerdì 2 novembre dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e giovedì 1 novembre dalle 08:40 alle 13:30 le corse del servizio urbano effettueranno il prolungamento sino al cimitero.

OSTUNI

Mercoledì 31 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 18:30, tutte le corse del servizio urbano effettueranno il transito dal cimitero. Giovedì 1 e Venerdì 2 Novembre dalle ore 07:00 alle ore 17:00 verrà istituito a Ostuni un servizio speciale di collegamento da Viale Pola al Cimitero, con il seguente percorso: V.le Pola – P.za Italia – Via Fogazzaro – Via Vittorio Emanuele – Via Pinto - Via G. Pisanelli – C.so Mazzini – SS.16 per Fasano – Strada Prov. per Villanova – Cimitero – Strada Prov. per Villanova – Via La Panoramica – V.le Pola - P.za Italia – Via Fogazzaro – Via Vittorio Emanuele – P.za Libertà – Via T.Vitale – Via G. Pisanelli – C.so Mazzini – SS.16 per Fasano – Strada Prov. per Villanova – Cimitero

SERVIZI SCOLASTICI E UNIVERSITA’

Venerdì 2 e sabato 3 novembre a seguito della chiusura degli istituti scolastici le corse scolastiche saranno soppresse e resteranno attive le sole corse di linea. Resteranno invece invariati i collegamenti con Lecce Università e con la Cittadella della Ricerca.