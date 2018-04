Stp, rinnovato Cda: Almiento resta presidente. Bilancio 2017 chiude in positivo

BRINDISI - Si è svolta oggi l’assemblea dei soci della Stp Brindisi nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2017 che espone un utile di oltre 380 mila euro, replicando ancora i risultati positivi conseguiti negli ultimi tre esercizi ed attestando la continuità assicurata al percorso di efficientamento dei processi aziendali e di consolidamento patrimoniale da tempo intrapreso.

Dopo avere approvato anche il bilancio sociale e raccomandato di utilizzare gli utili di gestione per migliorare i servizi a vantaggio degli utenti e dei cittadini, l’assemblea dei soci ha nominato i componenti del nuovo Cda nelle persone dell’avvocato Rosario Almiento, dell’avvocato Maria Rosaria Ghionda e dell’avvocato Donato Manelli.

Il direttore avvocato Maurizio Falcone nel ringraziare ogni componente aziendale per aver contribuito al risultato, ha sottolineato come il lavoro di questi anni abbia assicurato una solidità aziendale che da garanzie per il futuro e serenità ai dipendenti ed ha espresso il ringraziamento dell’intera struttura per l’opera svolta dai componenti del Cda uscente.

Il presidente Rosario Almiento ha manifestato il proprio orgoglio, condiviso con tutti i componenti del Cda uscente, nel vedere il risultato di anni di impegno nella direzione del risanamento e del rilancio dell’azienda. Almiento ha ringraziato e salutato i nuovi componenti del Cda augurando a tutti un proficuo lavoro. Il Cda, riuniotosi nel pomeriggio, ha confermato quale presidente l’avvocato Rosario Almiento e nominato Vicepresidente l’avvocato Maria Rosaria Ghionda.