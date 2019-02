Con gli scarti dei cantieri realizza una strada abusiva: denunciato

BRINDISI - Utilizzando i rifiuti provenienti da cantieri edili, stava realizzando una strada abusiva. La scoperta è stata fatta dai carabinieri forestali della stazione di Brindisi in contrada Gonella, nelle campagne del rione Sant’Elia, nell’ambito di pattugliamenti delle aree rurali. I militari hanno effettuato un controllo dopo aver notato movimento sospetti di materiali all’interno di un fondo coltivato.

Da un più accurato accertamento è risultato che il proprietario del terreno vi aveva realizzato, del tutto abusivamente, una strada poderale lunga 243 metri, larga 5, ed alta 1 sopra il piano-campagna, utilizzando rifiuti provenienti da attività edile, nonché residui in plastica, ferro e legno, per un volume complessivo di 1215 metri cubi.

Il titolare del fondo, P.P., brindisino di 57 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi, per intervento edilizio in assenza di titolo abilitativo (art. 44 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, “Testo Unico dell’ Edilizia e dell’ Urbanistica”) e per attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, “Testo Unico dell’ Ambiente”).

I militari hanno sottoposto a sequestro tutto il tracciato della strada-discarica abusiva. Tutta la fascia rurale che cinge il capoluogo è oggetto di particolare costante attenzione da parte dei carabinieri forestali (Stazione e Gruppo di Brindisi), configurandosi in maniera diffusa come discarica abusiva puntiforme dei rifiuti speciali prodotti nell’ ambiente urbano.