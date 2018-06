Strada del mare Mesagne - San Pancrazio: raggiunto un accordo

Sarà la Provincia di Brindisi a provvedere nell’immediato alla bitumazione del fondo stradale consentendo la riapertura del tratto della provinciale Mesagne-San Pancrazio con opportune segnalazioni e limitazioni di velocità.

Questa la soluzione temporanea che consentirà di affrontare l’urgenza estiva per l’importante arteria di collegamento con il mare. E’ il risultato di un nuovo incontro svoltosi alla Provincia di Brindisi al quale hanno partecipato il Presidente Domenico Tanzarella, il vice Presidente Francesco Mingolla, il consigliere regionale Mauro Vizzino, il Sindaco di S. Pancrazio Salentino ed i rappresentanti del Comune di Mesagne insieme ai tecnici dell’ente responsabili della questione.

Soddisfatto per il risultato ottenuto il presidente della Commissione ambiente del Consiglio regionale Mauro Vizzino, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno assunto dall’amministrazione provinciale brindisina in attesa dei lavori definitivi di allargamento della strada da realizzare necessariamente in autunno, nel rispetto delle direttive regionali relative all’espianto degli ulivi monumentali.