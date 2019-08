Buche e sconnessioni: percorso a ostacoli per arrivare al Perrino

BRINDISI – La strada d’accesso all’ospedale Perrino di Brindisi è ridotta a un percorso a ostacoli. Sia che si acceda all’ospedale dalla superstrada per Taranto che dalla strada per lo Spada (prolungamento di via Cappuccini), lo scenario non cambia.

L’automobilista è costretto allo slalom fra buche e sconnessioni, su un asfalto che da tempo non viene sottoposto a interventi di restyling. Il manto stradale presenta ormai una miriade di crepe e avvallamenti. Le sospensioni delle auto sono messe a dura prova e se non si guida con la dovuta attenzione, si corre anche il rischio di riportare qualche danno.

E’ intollerabile una situazione di questo tipo all’esterno della principale struttura ospedaliera del territorio, quotidianamente meta di persone che provengono da tutta la provincia. Un intervento di ripristino della sede stradale va effettuato il prima possibile