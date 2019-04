Strade provinciali: "Maggiore sicurezza e opere concrete in tempi brevi"

TORRE SANTA SUSANNA – Il consigliere comunale di Torre Santa Susanna, Nico Tieni interviene sulla pericolosità della strada provinciale 69 che collega Torre Santa Susanna a Mesagne, chiedendone la messa in sicurezza specie dopo l’incidente dell’8 aprile scorso in cui ha perso la vita il 36enne torrese e un secondo grave indicente verificatosi qualche ora dopo. Tieni scrive al Prefetto Umberto Guidato e al presidente della Provincia di Brindisi Riccardo Rossi.

“La sp 69 si caratterizza per la particolare pericolosità a causa dei mancati interventi di messa in sicurezza, in questi anni giustificati dalla mancanza di fondi. Potrei elencare tante carenze: il manto stradale completamente rappezzato, assenza di manutenzione e pulizia dei canali di scolo dell’ acqua, assenza di illuminazione, assenza di telecamere. Purtroppo, questo non viene evidenziato solo per la strada provinciale in oggetto, ma un po’ tutte le strade provinciali presentano le medesime caratteristiche e molto spesso, pur mettendoci le dovute attenzioni sulla guida, si perde la vita”.

“I cittadini di Torre e non solo, mi chiedono a gran voce maggiore sicurezza e opere concrete in tempi brevi. Ho visto morire decine di persone all’ incrocio Torre S. Susanna - Mesagne; da circa un anno vi è una “ Rotonda della Vita” forse grazie a quest’opera voluta fortemente da me, insieme a tanti amici e concittadini, che nel giro di pochi giorni grazie anche al Comitato con a capo Antonio Sanasi siamo riusciti a raccogliere 1800 firme. Oggi probabilmente possiamo essere fieri di aver salvato vite umane. Sono a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, collaborazione o solo semplici informazioni.