Strade provinciali verso la riqualificazione: sopralluoghi e promesse

MESAGNE - Nella mattinata di ieri, martedì 2 ottobre, il presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi avvocato Domenico Tanzarella - accompagnato dal suo staff tecnico con a capo ing. Ingletti – ha effettuato un sopralluogo congiunto assieme ai sindaci di Mesagne Pompeo Molfetta e San Pancrazio Salvatore Ripa sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Pancrazio Salentino. Presenti anche gli assessori ai Lavori Pubblici dei due Comuni Roberto D’Ancona (Mesagne) e Michele Barbuzzi (San Pancrazio).

Il presidente Tanzarella ha assicurato che a partire dal 15 ottobre prossimo si provvederà all’espianto e reimpianto degli ulivi secolari prospicenti il tratto di provinciale non ancora ultimato. A questo intervento seguiranno i lavori di completeranno con la massicciata stradale, la bitumazione e l’installazione dei dispositivi di sicurezza.

Nella circostanza il sindaco Molfetta ha chiesto lumi sulla evoluzione delle altre due questioni infrastrutturali che riguardano la città di Mesagne ed il territorio: il rifacimento della strada provinciale Mesagne – San Pietro Vernotico e il completamento della circonvallazione sud.

Per la provinciale con San Pietro il presidente della Provincia ha confermato lo stanziamento nel bilancio di previsione della Provincia della somma di 1 milione di euro per il rifacimento completo del manto stradale il cui bando di gara dovrebbe partire a breve.

Riguardo alla circonvallazione Sud di Mesagne Tanzarella ha ribadito la sussistenza delle criticità già segnalate a partire dalla necessità di realizzare una rotatoria all’incrocio con la provinciale per San Donaci. Altra criticità rimane il completamento del primo tratto (fra la provinciale per San Donaci e San Pancrazio) rimasto bloccato per la rescissione del contratto con la ditta incaricata: in questo caso bisogna attendere l’esito di una nuova gara di affidamento.

Relativamente all’ultimo tratto di Circonvallazione ancora da realizzare - quello tra la provinciale per San Pancrazio e la provinciale per Torre Santa Susanna - il presidente ha comunicato che sono stati espletati gli atti amministrativi ed autorizzativi per l’espianto degli ulivi e si attende la calendarizzazione dell’intervento. Infine rimane la necessità di rimuovere alcuni tralicci Enel presenti sul tracciato e realizzare alcuni guardrail non previsti nel progetto originario e per i quali la Provincia ha stanziato nuove risorse inizialmente non preventivate.

L’Amministrazione Comunale di Mesagne manterrà alta l’attenzione su questi interventi di importanza strategica per lo sviluppo dell’intero territorio provinciale.

