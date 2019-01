Strade ricoperte di buche: il Comune investe 250mila euro

FRANCAVILLA FONTANA - Novità in arrivo a Francavilla Fontana sul fronte viabilità. È giunta infatti ad aggiudicazione la gara in merito alla “Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale interna ed esterna all’abitato del Comune di Francavilla Fontana”. Con questo strumento si potrà porre un rimedio all’annoso problema delle buche che attanaglia automobilisti e pedoni francavillesi.

Le buone notizie non finiscono qui. Sono in fase di svolgimento tre gare per l’affidamento dei lavori di rifacimento totale di alcune arterie comunali con un investimento di circa 250 mila euro. Saranno interessate dai lavori le strade particolarmente danneggiate presenti sull’intero territorio cittadino.

Le vie su cui si concentreranno i lavori, nello specifico, ricadono nelle zone del centro, del rione Madonna delle Grazie, del quartiere musicisti, e comprendono le vie vicine al Palazzetto dello Sport e al Campo Sportivo, senza dimenticare, l’ingresso del cimitero.

“Diamo il via con questi provvedimenti ad una sorta di primavera delle strade francavillesi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Martina – ed è nostra ferma intenzione non fermarci alle strade interne alla città, ma procedere gradualmente al rifacimento delle arterie delle contrade. Presteremo grande attenzione alle fasi operative dei lavori, perché è di vitale importanza la loro esecuzione al massimo delle garanzie previste dalla legge per dare ai cittadini risultati di qualità. Sono certo – conclude l’Assessore Martina – che nell’immediato potremo cominciare ad agire in maniera incisiva sul problema buche, la cui situazione è aggravata dal persistente maltempo, e che riusciremo a ridare dignità alla rete viaria cittadina”.