Street Control, il calendario di gennaio emesso dalla Polizia locale

BRINDISI – Emesso il nuovo calendario di gennaio sul controllo stradale con l’apparecchiatura “Street control” da parte della Polizia locale di Brindisi. A renderlo noto lo stesso comandante Antonio Orefice. Lo strumento, che permette di rilevare le violazioni al codice della strada, verrà utilizzato mercoledì 2, sabato 5, martedì 8, sabato 12, mercoledì 16, venerdì 18, martedì 22, sabato 26 e mercoledì 30. Dotato di fotocamere e videocamere, permette di riprendere la targa e i dati del veicolo e del luogo in cui si trova. I dati rilevati vengono trasmessi ad una centrale operativa che emette in maniera automatica la multa per divieto di sosta.