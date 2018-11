Striscione di Casapound a Brindisi: “Sgomberare il dormitorio”

BRINDISI – “Sgomberare il dormitorio”. Il messaggio è stato affidato a uno striscione di fronte all’immobile del Comune in via provinciale per San Vito, sul cancello ad angolo della fontana Tancredi.

Casapound

Quella scritta è espressione della posizione di Casapound, stando al simbolo posto alla fine e al doppio colore che viene usato di solito dagli attivisti della forza politica di estrema destra: il nero in abbinamento al rosso.

A segnalare la presenza dello striscione e a chiederne la rimozione è stato un automobilista di passaggio nella tarda serata di ieri. Attorno alla mezzanotte, di rientro a casa, lo ha visto e ha telefonato al numero di pronto intervento.

Casapound si è fatta sentire a distanza di qualche giorno dalla nascita a Brindisi della comunità africana, in rappresentanza di migranti di otto nazionalità, Gambia Costa d’Avorio, Ghana, Burkina Faso, Senegal, Nigeria, Guinea Conarky e Mali. Del Mali è il nuovo presidente, Drissa Kone, da sempre impegnato per favorire l’integrazione sul territorio.

Il dormitorio

La comunità africana ha già fatto sapere che la gestione del dormitorio deve essere migliorata, partendo dalla riduzione del numero di ospiti. Stando all’ultimo sopralluogo della polizia locale risalente allo scorso sabato notte, sotto il coordinamento del comandante Antonio Orefice, il numero degli ospiti è risultato di gran lunga superiore a quello massimo consentito. Quella sera erano 220, a fronte di una capienza pari a 120. Lo stesso sindaco, Riccardo Rossi, ha definito la situazione fotografata all’interno dagli agenti di degrado assoluto, intollerabile, e ha annunciato una ristrutturazione dell’immobile per ripristinare idonee condizioni igienico-sanitarie e una nuova organizzazione nella gestione.