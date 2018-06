Gli eventi dell'estate mesagnese nella app ideata da studente del Giorgi

MESAGNE – Una applicazione per device mobili con sistema operativo Android consentirà a chiunque la scaricherà da PlayStore di avere a disposizione sul proprio smartphone o tablet l’intera programmazione dell’estate mesagnese. La app si chiama “MesagnEventi” e sarà disponibile dai prossimi giorni. Il suo creatore si chiama Davide Maggio, ed è uno studente dell’Itt Giorgi impegnato in questi giorni nelle prove dell’esame di maturità.

Il progetto è suo, ed è stato sviluppato nell’ambito delle attività dell’istituto con sede a Brindisi, impegnato da decenni nella formazione di giovani periti nel campo elettronico ed informatico, e diretto da Maria Luisa Sardelli, oroginaria di Mesagne come il suo allievo.

All’interno dei progetti scolastici previsti per quest’anno scolastico il “Giorgi” ha stimolato i propri alunni a mettere a fuoco le competenze acquisite creando soluzioni “spendibili nella vita quotidiana”. La app è stata subito adottata dall’amministrazione comunale: “Abbiamo voluto fortemente promuovere e sostenere questa bella iniziativa che nasce da un giovane mesagnese perché è nostro intendimento favorire con ogni strumento possibile la voglia di fare delle nuove generazioni”, ha detto il sindaco Pompeo Molfetta”.

“Abbiamo voluto incoraggiare non una app tra le altre ma un giovane mesagnese, Davide, che utilizzando le competenze acquisite a scuola si è fatto fautore di una idea di pubblica utilità. Il nostro grazie – ha concluso il sindaco Molfetta – alla dirigente Sardelli per il suo prezioso lavoro di stimolo dei suoi studenti, con decine di iniziative sempre nuove. Un grazie soprattutto a Davide ed ai suoi docenti per aver pensato alla nostra città”.