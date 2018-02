Studente del Giorgi fra gli otto italiani al Workshop “Generazione Z: politica e dati”

BRINDISI - Ci sarà anche uno studente di Brindisi fra gli otto selezionati in tutta Italia per partecipare al workshop Generazione Z: politica e dati: Davide Pesce, studente della 4A Informatica dell'istituto Giorgi" di Brindisi, sarà a Cinecittà a Roma, domani.

Alkemy Lab, nell’ambito dei progetti R&D, ha intrapreso un percorso per conoscere gli studenti delle scuole superiori sviluppando nuovi modelli di raccolta e utilizzo dei dati, in partnership con Start2impact, startup innovativa che crea talenti under 20 sui lavori del futuro per metterli in contatto con piccole aziende del loro territorio con l’ambizioso obiettivo di far ripartire l’economia locale innovandola. Grazie a Start2impact, il Lab ha raccolto le idee di 202 studenti delle superiori, provenienti da tutta Italia, su 2 temi fondamentali per lo sviluppo della società: Politica e Dati. Gli otto studenti finalisti saranno premiati con un workshop tenuto da esperti del mondo dei dati, delle nuove tecnologie e della comunicazione politica. L’evento si terrà il 26 Febbraio 2018, presso la sala corsi del Talent Garden Cinecittà di Roma. Nel corso della manifestazione saranno intervistati gli 8 studenti protagonisti del workshop e l’evento verrà filmato per diventare un corso online gratuito per la community di start2impact, cresciuta a oltre 8.000 studenti delle superiori in soli 4 mesi dal lancio della piattaforma