Su corso Garibaldi e auto il sindaco incontra i commercianti

BRINDISI - Si riparla di Ztl a corso Garibaldi, che fu riaperto al traffico in "via sperimentale" dall'allora sindaco Cosimo Consales, ma rimasto percorrebile ai veicoli sino ad oggi, con gravi conseguenze sia per il basolato, continuamente danneggiato, sia per l'assedio di auto che hanno tolto spazio al passeggio dei brindisini.

"Il sindaco Riccardo Rossi, insieme all’assessore Tiziana Brigante e all’assessore Oreste Pinto, domani 9 agosto 2018, alle ore 15, presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi, terrà un incontro di ascolto con le associazioni di categoria del commercio, i commercianti per illustrare una proposta sulla viabilità di Corso Garibaldi", fa sapere una breve nota dell'amminmistrazione civica.

Rossi non intende pertanto procedere senza quanto meno raccogliere l'opinione delle categorie interessate. Domani dunque si conoscerà cosa intende fare la nuova amministrazione. Sin dall'inizio le associazioni ambientaliste e civiche brindisine, ma anche molti cittadini, si sono espresse per la chiusura al traffico del corso che sbocca sul porto interno e sul lungomare.