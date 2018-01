Sub scomparso davanti alla costa di Cerano: avviate le ricerche

BRINDISI - Sono iniziate intorno alle ore 10,30 del giorno di Capodanno le ricerche di un sub brindisino di 50 anni che stamani è uscito in barca insieme a un amico. E' stato quest'ultimo a lanciare l'Sos, preoccupato per il fatto che il 50enne non riemergeva dopo una immersione con muta e bombole d'ossigeno, a circa mezzo miglio dalla costa di località Cerano, a sud di Brindisi.

La Capitaneria di porto di Brindisi al comando del Capitano di vascello Salvatore Minervino ha attivato immediatamente le ricerche, inviando sul posto una motovedetta e un gommone. Intorno alle 15 si è aggiunto alle ricerche anche un elicottero dei vigili del fuoco decollato da Bari.