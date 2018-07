Sul gommone con 200 chili di marijuana: arrestati autista Stp e imprenditore

BRINDISI – Sul gommone con 200 chili di marijuana. Droga, secondo l’accusa, appena presa in consegna lungo le coste di Casalabate da due brindisini, finiti in carcere: Fulvio Lonero e Massimo Ferrero, 37 anni entrambi, sono stati sorpresi in auto sulla Superstrada in direzione del capoluogo.

L’accusa e l’arresto

Sono accusati, in concorso, di detenzione di sostanza stupefacente e sono ristretti nella casa circondariale di Brindisi, in attesa della convalida dell’arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale.

I due sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 luglio 2018, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Stando a quanto si apprende, il primo a essere stato fermato è stato Lonero, titolare di una piccola impresa edile con sede legale a Brindisi: sarebbe stato sorpreso nei pressi di Casalabate mentre stava sistemando il gommone su un carrello da trasporto.

La scoperta della droga

I carabinieri hanno proceduto con un controllo e hanno scoperto che a bordo era stati sistemati diversi sacchi. Hanno chiesto spiegazione e la risposta alla domanda legata al contenuto dei bustoni, è arrivata quando ne hanno aperto uno: droga, marijuana. Peso complessivo di circa 200 chilogrammi, quantità che se immessa sul mercato avrebbe fruttato in bel po’ di euro. Lonero, a quel punto, è stato tratto in assesto con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio.

Ferrero, dipendente della Stp (Società trasporti pubblici di Brindisi) è stato arrestato poco dopo, sempre dai carabinieri: i militari gli hanno intimato l’Alt a un posto di blocco, lui si è fermato e all’apparenza sembrava tutto a posto. Patente e libretto come prassi. Ma quel nome, ai carabinieri ha detto altro perché si trattava di quello al quale era stata intestata l’assicurazione del motore usato per il gommone trovato in uso a Lonero.

L'ipotesi investigativa

Poco credibile, allo stato, che si sia trattato di una coincidenza. Possibile che i due fossero complici, per il pubblico ministero Luca Miceli della Procura di Brindisi: ha ordinato l’arresto in carcere per entrambi con identica contestazione. Si cercano altre persone, tra brindisini e non, che potrebbero essere coinvolti nella fornitura del carico di droga. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi scaricata al largo della costa da cittadini stranieri.

Lonero e Ferrero avranno modo di fornire la propria versione dei fatti, alla presenza dei rispettivi avvocato di fiducia, in occasione dell’interrogatorio davanti al gip, in sede di udienza di convalida.