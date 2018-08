Sulla moto non assicurata senza patente e con tre chili di droga: arrestato

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente Alessandro Deserio 19enne di Nardò (Le).

Il giovane è stato fermato in via delle Pesche a Tuturano durante un controllo alla circolazione stradale, mentre era a bordo della sua motocicletta Honda Hornet. Durante il controllo ha mostrato segni di nervosismo e di irrequietezza: non aveva la patente di guida perché mai conseguita e il mezzo era privo della relativa copertura assicurativa. I militari hanno anche deciso di esegire una perquisizione personale: nello zaino hanno trovato 3,2 chilogrammi di marijuana, suddivisi in tre involucri sigillati con pellicola trasparente. Il giovane dopo le formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.