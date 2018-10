Super yacht anche in autunno: è la volta di "My belle Anne"

BRINDISI – L’estate è ormai alle spalle da qualche settimana, ma continua la “sfilata” di super yacht nel porto di Brindisi. “My Belle Anne” è ormeggiato da ieri sera (martedì 2 ottobre) sul lungomare Regina Margherita, nei pressi del Grande albergo internazionale. Si tratta di uno dei finalisti per l’Oscar della nautica 2013.

Lungo 50 metri per nove metri di larghezza, in grado di toccare la velocità di 16.9 nodi, può accogliere 12 persone in sei cabine più nove membri dell’equipaggio. Realizzato dalla società Isa Yachts di Ancona, “My Belle Anne” si caratterizza per le grandi vetrate. All’esterno vi sono un solarium con idromassaggio e un bar. A disposizione dell’equipaggio vi sono sei cabine doppie, oltre a quella del comandante.