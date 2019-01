Svaligia due garage: nuovi guai per il ladro di "Stelle di Natale"

TORRE SANTA SUSANNA – Aveva ripulito due garage nel centro di Torre Santa Susanna, ma i carabinieri della locale stazione nel giro di poche ore sono risaliti a lui, recuperando la refurtiva. Nuovi guai per il 47enne A.G., del posto, già denunciato nel periodo natalizio per il furto di stelle di natale benefiche dell’Ant. L’uomo è stato inchiodato grazie a un’indagine lampo condotta dai marescialli Angelo Turco e Vito Prete e dal vicebrigadiere Francesco Sgura.

I militari si sono attivati nella mattinata di ieri (giovedì 4 gennaio) a seguito di idue denunce di furto all’interno di altrettanti garage, rispettivamente in via Muscogiuri e nei pressi di via Alfieri, sporte dalle vittime. Nel primo caso sono stati rubati una motozappa, un decespugliatore, una motosega e un compressore di proprietà di un pensionato. Nel secondo, due taniche di benzina e un'autoradio.

Grazie a una serie di elementi acquisiti nell’immediatezza dei fatti, i carabinieri sono rapidamente risaliti al 47enne. L’uomo, condotto in caserma, ha confessato. Poi ha accompagnato i militari presso la gubbia in cui aveva nascoso la refurtiva. Il tutto è stato consegnato ai legittimi proprietari. Il proprietario della motozappa, in particolare, in lacrime ha ringraziato e abbracciato i carabinieri.

A.G., di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza, è stato nuovamente denunciato a piede libero, per furto.