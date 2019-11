Tamponamento sulla statale: automobilista esibisce patente falsa, denunciato

BRINDISI – Si è concluso con una denuncia per falsità materiale di documento e una multa da 5110 euro, un tamponamento verificatosi nella serata di domenica 17 novembre sulla strada statale 7 (Brindisi-Taranto), sulla corsia in direzione Brindisi. Nei guai un 27enne di origini senegalesi: la sua auto, una Fiat Punto è stata tamponata da una Toyota Rav 4. Dai controlli è emerso che la patente esibita agli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, era falsa. Oltre alla multa è scattato anche il fermo amministrativo dell’auto per 3 mesi.