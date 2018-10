Tap, in porto nave diretta a Melendugno: sit in di protesta a Costa Morena

BRINDISI – Un sit in contro la realizzazione del punto di approdo del Tap sul litorale di Melendugno si svolgerà lunedì prossimo (15 ottobre), dalle ore 14 alle 16, presso l’area portuale di Costa Morena, dove da tempo arrivano i tubi per la realizzazione del gasdotto. L’iniziativa è stata promossa dal Movimento No Tap della provincia di Brindisi, con il sostegno di una delegazione del movimento No Tap di Melendugno.

Il movimento, in particolare, protesterà “contro la presenza della nave Adhemar De Saitn Venant – si legge in una nota dei No Tap - pronta a iniziare il cantiere per i lavori in mare al largo di San Foca”.

Nella nota si ricorda che i tre cantieri sulla terra ferma che si trovano nelle campagne d Melendugno, dopo il fermo estivo, sono bloccati: “quello di San Basilio è interessato da una ordinanza sindacale che ne vieta la ripresa dei lavori a seguito del riscontrato inquinamento della falda sottostante”; quello in località Le Paesane è stato sequestrato dalla procura; quello presso masseria del Capitano “è sotto incidente probatorio presso il tribunale penale di Lecce”.