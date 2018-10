Tap: la Adhemar lascia Brindisi. In serata arrivo previsto a San Foca

BRINDISI/MELENDUGNO - La Adhemar de Saint Venant, nave battente bandiera lussemburghese di proprietà della "Jean De Nul Loxembourg Sa", ha lasciato il porto di Brindisi poco dopo le 13.30 per dirigersi mare di San Foca dove procederà all'installazione delle palancole necessarie ad attutire la dispersione del sedimento marino movimentato dalla penetrazione della talpa meccanica che scaverà il tunnel del tratto finale del gasdotto. L'arrivo al largo del tratto settentrionale del litorale della marina di Melendugno è previsto per la serata odierna.

Dopo il via libera del governo italiano, che non ha ravvisato irregolarità o vizi nelle procedure autorizzative fino ad oggi validate, Tap ha fatto dunque partire le grandi manovre: la società a cui è stata affidata questa fase dei lavori è subappaltatrice di Saipem che nell'aprile del 2016 ha ottenuto il contratto per la collocazione della condotta sottomarina con la nave posatubi Castoro Sei (attualmente ancorata a Cipro) e il pontone per lo scavo, la posa e rinterro Castoro 10 (nel mar Baltico).

Intanto, a terra, sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di una strada di servizio per collegare il lotto dove sorgerà il terminale di ricezione, località Masseria del Capitano, alla viabilità ordinaria, cioè alla Provinciale Melendugno-Calimera passando per la strada comunale per Castri di Lecce. In questo modo, mezzi e maestranze non accederanno più ai terreni acquisiti da Tap attraversando quelli attualmente in locazione dove sono stati messi a dimora gli ulivi espiantati.