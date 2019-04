Da Fasano a Taranto per spacciare eroina: arrestato

FASANO – Un 38enne di Fasano è stato arrestato dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, durante un mirato servizio, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato con grammo di cocaina e 25 grammi di eroina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, oltre che la somma in contante di 160 euro, sottoposta a sequestro perchè ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 38enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato presso il Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Taranto.