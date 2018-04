Tartaruga intrappolata in una vasca al petrolchimico: la liberano i pompieri

BRINDISI – I vigili del fuoco sono tornati nel petrolchimico, per soccorrere una tartaruga caretta caretta finita in una vasca di raffreddamento dello stabilimento. L’intervento dei pompieri è stato richiesto nel pomeriggio di oggi (9 aprile) dal personale della centrale. Sul posto si sono recati i sommozzatori dei vigili del fuoco e una squadra del comando provinciale di Brindisi.

I primi hanno prelevato la testuggine, rimasta impigliata in una rete, l’hanno caricata a bordo di un mezzo di servizio e l’hanno liberata in mare in località Pedagne. Analogo intervento era già stato effettuato, dagli stessi sommozzatori dei vigili del fuoco, in altre due circostanze, l’11 e il 16 dicembre 2017, sempre all’interno del petrolchimico.

