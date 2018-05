Tavola rotonda sull’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo

BRINDISI - Si è svolta ieri mattina la Tavola Rotonda sui temi dell’integrazione socio- lavorativa dei migranti. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Acuarinto che gestisce il Centro Accoglienza Straordinaria di Carovigno, Re.Ce.Pro.Co., Well See e IPRS nell’ambito della manifestazione itinerante PopoliMondo, ha visto la partecipazione di: Raffaele Bracalenti, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS), Roma; Paolo Rita, Ente Nazionale per il Micro credito; Alessandra Caragiuli, Assessorato alla Formazione e al Lavoro, Rgione Puglia; Angela Taveri e Antonio Rizzo, associazione Profeta, Brindisi; Dario Ziza, collettivo MusicArte, Mesagne

Nel pomeriggio, alla presenza di Sua eccellenza il Prefetto di Brindisi, Dr. Valerio Valenti è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Brindisi, Acuarinto e il Comune di Carovigno, grazie al quale i migranti potranno proseguire nello svolgimento di lavori di pubblica utilità già avviati nel mese di novembre 2017 e che hanno consentito un significativo avvicinamento della realtà del centro alla comunità autoctona.

Scopo della manifestazione itinerante PopoliMondo, organizzata da Acuarinto nelle sue diverse sedi, è infatti quello di creare un momento di incontro tra la comunità accolta e quella che accoglie, attraverso momenti di dialogo come quello di stamane, di riflessione e di condivisione.

La manifestazione, iniziata l’8 maggio u.s. ha come cornice il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, dove sarà possibile visitare una mostra pittorica e fotografica sui temi dell’immigrazione. In programma il 16 Maggio, anche un incontro con gli studenti del Liceo delle Scienze Umane “E. Palumbo” nella sede di Latiano. A conclusione dell’evento, un rinfresco multietnico domenica 20 Maggio alle ore 20.00.

