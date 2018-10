“Telefonini senza campo da un mese”: il sindaco si arrabbia con WindTre

VILLA CASTELLI – Telefonini senza campo da un mese, linea assente o a singhiozzo nella migliore delle ipotesi nelle ultime tre settimane, con conseguenti difficoltà nelle comunicazioni. Disservizio a tutti gli effetti, lamentato dal sindaco di Villa Castelli, Vitantonio Caliandro, dopo aver raccolto lamentele a destra e a manca: quando ha scoperto che non si trattava di casi isolati, si è arrabbiato e ha scritto un reclamo ufficiale rivolgendosi alla società WindTre, già H3G.

Il caso

La lettera è stata inviata dal primo cittadino al Servizio assistenza clienti della spa, sede a Roma Cinecittà, con una sola richiesta: fare presto per risolvere il problema. Anche perché la situazione va avanti da tempo. E nel caso in cui dovesse perdurare, Caliandro è pronto a seguire altre strade: quelle legali. Ha scritto anche questo, anticipando la sua volontà di andare oltre a tutela dei suoi cittadini.

La lettera

Ecco, cosa ha scritto il sindaco pro tempo del Comune di Villa Castelli: “A nome di tutta la cittadinanza, con la presente, avanza formale reclamo nei confronti della Vostra azienda per il disservizio da oltre un mese dovuto alla mancanza de segnale nel nostro territorio”.

Cosa sia successo, per quale motivo non ci sia copertura, non è chiaro. Caliandro ha atteso che con il passare dei giorni, la situazione rientrasse, tornando alla normalità. Niente da fare. I telefonini a Villa Castelli continuano a “non prendere” non essendoci campo. Manca la copertura offerta da WindTre spa, società italiana, nata dalla fusione per incorporazione tra Wind Telecomunicazioni e H3g.

La richiesta

Il sindaco ha scritto ancora: “Vogliate, con la dovuta sollecitudine, provvedere a tale disservizio patito da tutta la cittadinanza, onde evitare che a tutela dei cittadini, debbo adire le vie legali di competenza”. Chiaro il messaggio del primo cittadino. Aspetta risposte e una soluzione al problema.

