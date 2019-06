I fulmini mandano in tilt la linea: ferrovia bloccata tra Taranto e Brindisi

VILLA CASTELLI - Tecnici di Rete ferroviaria italiana al lavoro sulla tratta Taranto-Brindisi, dove il traffico dei treni è sospeso per un guasto alla linea di alimentazione dei locomotori, nel tratto tra Grottaglie e Villa Castelli, provocato dalle condizioni meteo sulla zona, segnate da forti fenomeni elettrici. Trenitalia ha attivato servizi con autobus sostitutivi fra Francavilla Fontana e Taranto, e fra Taranto e Brindisi. Della tempesta di fulmini si era avuta percezione anche in provincia di Brindisi, dove sono stati avvertiti i tuoni causati dal fenomeno. La circolazione è poi ripresa attorno alle 17 e sta tornando gradualmente alla normalità. Durante l'interruzione undici treni regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del loro percorso.

