Tempestava una donna di telefonate anonime: denunciato un uomo

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata circa un anno addietro da una donna del luogo, hanno deferito in stato di libertà un 41enne residente in Oria, per il reato di “molestie o disturbo delle persone”.

Le attività investigative hanno documentato che l’uomo mediante numerose telefonate anonime, prive di contenuto vocale, ha arrecato molestie alla persona offesa dal reato. L’attività invasiva attuata dall’uomo è durata per molti mesi ed ha creato notevole disturbo ed imbarazzo nella vittima nell’ambito del suo nucleo familiare.