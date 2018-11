Temporali e raffiche di vento: il maltempo non darà tregua

BRINDISI – Piogge, temporali e venti forti con raffiche di burrasca. Non promettono nulla di buono le previsioni meteorologiche, per le prossime 24 ore. Non a caso la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla (criticità ordinaria) dal pomeriggio di oggi (lunedì 19 novembre) fino alla tarda notte di martedì, 20 novembre. Il quadro comincerà a peggiorare nel tardo pomeriggio odierno, con l’arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni “da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale”.

Contestualmente si registreranno raffiche di vento forte da sud/sud est che toccheranno la punta massima nel corso della notte fra lunedì e martedì. La pioggia, stando alle previsioni, non darà tregua fino al pomeriggio di martedì. Il servizio di protezione civile comunale diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto, come di consueto, segue l'evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.