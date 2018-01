Temporali in arrivo per mercoledì: allerta meteo della Protezione Civile

BRINDISI - Pioggia e temporali in arrivo nelle prossime 24 ore a Brindisi. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo gialla (criticità ordinaria) che sarà valida a partire da mercoledì mattina (10 gennaio), per le successive 24-30 ore.

Stando alle previsioni dei meteorologi, il cielo sarà coperto sopra la provincia di Brindisi, per tutta la settimana. La perturbazione dovrebbe arrivare intorno alle ore 13, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi di acqua da deboli a moderati. Il vento non dovrebbe superare i 24 chilometri orari, con raffiche di 30, direzione sud est. La temperatura non dovrebbe scendere al di sotto dei 13 gradi centigradi.

L’evolversi della situazione, come sempre, sarà seguito dal servizio di Protezione civile del Comune di Brindisi diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto, in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.