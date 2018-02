Tenta di rubare un'auto, ma una cittadina chiama i carabinieri: arrestato

SAN VITO DEI NORMANNI – Una donna affacciata alla finestra lo ha notato mentre armeggiava vicino a una macchina. Il 28enne Lorenzo Colella, di San Vito dei Normanni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della locale compagnia.

Il ragazzo, munito di un grosso chiodo in acciaio, stava tentando di aprire la portiera di un’auto in sosta, nel centro cittadino. Una cittadino, dopo averlo notato dalla sua abitazione, lo ha esortato a desistere. Allo stesso tempo ha allertato i carabinieri. Recatasi immediatamente sul posto, una pattuglia ha bloccato Colella e recuperato il chiodo. Poi il giovane, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di domiciliari.