Tenta di seminare i Nibbio: denuncia e multa record per un motociclista

BRINDISI – Il tachimetro ha sfiorato i 200 chilometri orari. Un motociclista brindisino di 36 anni (D.C. le iniziali del suo nome) in sella a una potente Yamaha 600 è stato fermato dalla squadra Nibbio della questura di Brindisi al termine di un inseguimento a velocità folle andato in scena nel pomeriggio di oggi (giovedì 15 novembre) fra i rioni Sant’Angelo e La Rosa.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato affiancato dai motociclisti della polizia all’altezza dell’incrocio fra via Sant’Angelo e la complanare del quartiere Bozzano. Anziché fermarsi, il conducente della Yamaha, con una impetuosa accelerata, ha imboccato il ponte che collega Sant’Angelo a Sant’Elia e all’incrocio successivo ha svoltato verso la strada per il rione La Rosa.

I due agenti della Nibbio hanno tallonato la Yamaha, senza mai perderla di vista. Dopo aver inutilmente tentato di seminare le forze dell’ordine, il fuggitivo è stato agganciato all’altezza della rotonda situata all’ingresso del quartiere La Rosa, dove un equipaggio della Sezione Volanti è intervenuto in ausilio della Nibbio.

Il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Il 36enne, invece, era sprovvisto di patente. La moto è stata posta sotto sequestro e affidata a un deposito giudiziale. D.C. è stato condotto in questura, dove è stata formalizzata una denuncia a suo carico per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Ma i guai non finiscono qui per il motociclista, al quale sono stati notificati dei verbali per una serie di violazioni al codice della strada, per l’importo record di 7mila euro.

