Tenta di vendere latticini alle commesse: denunciato per truffa

ORIA - Tenta di consegnare alle commesse di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti lattiero-caseari pacchi di merce non richiesta, pretendendo l’immediato corrispettivo in denaro: è stato denunciato per tentata truffa un 40enne di Cerignola.

L'uomo è stato identificato dai carabinieri della stazione di Oria. Nella conversazione intrattenuta con le commesse dell’attività, ha sostenuto di essere stato incaricato dal titolare del punto vendita della consegna della merce previo pagamento immediato del corrispettivo in danaro. Si è allontanato con il proprio furgone. I successivi accertamenti hanno permesso di identificare il truffatore non nuovo a imprese del genere.