Tenta la fuga con la marijuana nella scatola delle scarpe: arrestato

ORIA - Ha tentato la fuga quando ha visto i carabinieri e ha cercato di disfarsi della marijuana nascondendola in una scatola per le scarpe: Pietro Sartorio, 31 anni, è finito in carcere con l'accusa di spaccio di droga. E' stato inseguito e bloccato dai carabinieri in contrada Sottoparabita dove risiede.

Avendo visto i militari, è uscito da una porta retrostante con in mano la scatola da scarpe ha iniziato a correre nell’oliveto adiacente. Inseguito è stato raggiunto e fermato: nella scatola c'erano quattro buste di cellophane contenenti marijuana. Pertanto i militari hanno proceduto ad effettuate perquisizione domiciliare rinvenendo nel vano attrezzi dell’abitazione ulteriori 200 grammi della stessa sostanza. All’esterno della casa è stata rilevata la presenza di sei vasi dal cui interno erano state recise le piante di marijuana. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

