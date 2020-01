Inscena una truffa per raggirare due amici: smascherato dai carabinieri

BRINDISI – Gli era stata affidata la somma di 2650 euro per prenotare una vacanza per conto di una coppia di amici, ma con un raggiro ha tentato di intascarsi la somma. Un 38enne di Cellamare (Bari) oltre a ingannare gli amici, ha tentato anche di prendersi gioco dei carabinieri, ma gli è andata male.

L’uomo mesi fa si è presentato presso la caserma della stazione di Brindisi Centro, denunciato querela di truffa a carico di una persona alla quale aveva versato la somma ricevuta dagli amici, per prenotare una vacanza in un villaggio turistico di Torre Canne. Ma i militari hanno appurato che il querelante il soggetto querelato in realtà non esisteva, in quanto il nome fornito dal 38ene era di fantasia. Contestualmente lo stesso aveva consegnato documentazione falsa.