Tenta rapina in rivendita di pane, il titolare reagisce e lei fugge: denunciata

BRINDISI – Una 22enne di Brindisi è stata denunciata dai carabinieri per tentata rapina. Nella mattinata di ieri la giovane donna armata di coltello si è presentata in un chiosco per la vendita del pane sito in via Sicilia minacciando il titolare.

L’uomo ha reagito strattonandola, il coltello è caduto, la ragazza per recuperarlo si è ferita leggermente a un dito. Poco dopo si è presentata nella caserma della stazione carabinieri di Brindisi Centro dove ha raccontato di essere rimasta ferita.

Inizialmente i militari hanno pensato a un’aggressione poi hanno ricostruito i fatti. Perquisita è stata trovata con addosso il coltello, con lama da 9 centimetri.