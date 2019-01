Tentano furto nel negozio di alimentari, messi in fuga dai vigilantes

SAN PIETRO VERNOTICO - Hanno tentato il furto nel negozio di alimentari Beverage di San Pietro Vernotico: sono stati messi in fuga dai vigilantes dell'istituto G4, arrivati sul posto a distanza di pochi minuti dall'entrata in funzione del sistema di allarme. Il colpo, quindi, è sfumato.

I banditi erano riusciti a forzare l'ingresso del retro usando arnesi da scasso, trovati sul posto. Il negozio si trova in via Maternità infanzia, all'esterno di San Pietro Vernotico, sulla strada che conduce alla circonvallazione per il mare, dove si trovano diverse cantine, oleifici e aziende agricole.

Gallery