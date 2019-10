Tentata rapina nella stazione ferroviaria: arrestato un uomo

BRINDISI – Un 37enne eritreo Yemane Weldetinisea è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Brindisi per tentata rapina. I fatti di cui è accusato si sono verificati nella stazione ferroviaria di Brindisi.

L’uomo, senza fissa dimora, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha minacciato con un bastone di ferro un 59enne per ottenere denaro. La vittima è riuscita a contattare una pattuglia dei carabinieri già in servizio nella zona. I militari hanno bloccato il 37enne, sequestrando anche il bastone, di 60 cm.